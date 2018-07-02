28 девушек поборются за корону «Мисс Екатеринбург — 2018»

10:31 | 4.07.2018

juveliry-urala.ru

Вчера в Екатеринбурге прошел кастинг конкурса «Мисс Екатеринбург — 2018». Из 50 претенденток отобрано 28. Всего на конкурс поступило 220 заявок.



По правилам конкурса, побороться за корону главной красавицы могут незамужние девушки 18–25 лет, ростом не ниже 170 см и без татуировок.



Финальное шоу состоится 10 августа, ему будет предшествовать месяц занятий с лучшими педагогами Екатеринбурга по сценической речи, актерскому мастерству, сценическому движению, танцам, фитнесу и йоге.