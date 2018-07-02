На Волгоградской пожарные спасли женщину, забывшую на плите гречневую кашу

Накануне вечером на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Волгоградской. Так как на стук в дверь никто не отвечал, пожарным пришлось использовать автолестницу.Как передает пресс-служба «СОВЫ», в задымленной квартире обнаружили спящую хозяйку. На плите сгорела гречневая каша.К счастью, пожара в доме удалось избежать.