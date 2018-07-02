В Богдановиче дети отравились найденными в мусорном контейнере лекарствами

09:48 | 4.07.2018

revmadoctor.ru

Вчера вечером в городе Богдановиче отравились четверо детей. Они нашли в мусорном контейнере лекарства и решили их попробовать.



— Четверо детей нашли в мусорном контейнере пакет с лекарствами, их было 22 вида. Играли... и выпили эти таблетки. Сколько и каких, уточнить не могу. Их состояние стабильное, средняя степень тяжести, — сообщили ТАСС в реанимационном отделении центральной районной больницы.



Сейчас дети находятся в Областной детской клинической больнице № 1.