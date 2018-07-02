Погода в Свердловской области говорит о том, что наступило лето

09:42 | 4.07.2018

Фото: mirpozitiva.ru

На Средний Урал пришло настоящее лето, так, в ближайшие три дня в области ожидается теплая, с небольшими дождями и грозами, погода.



4 июля. Переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах области грозы. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, на севере и востоке до +9 °С, днём +27…+32 °С, на крайнем севере до +24 °С. Ветер юго-восточный, южный 4–9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.



5 июля. Облачно с прояснениями, ночью местами грозы, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Ночью +15…+20 °С, в горах до +11 °С, днём +25…+30 °С. Ветер южный 4–9 м/сек, при грозе порывы до 17 м/сек.



6 июля. Облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем в большинстве районов области кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +14…+19 °С, днём +25…+30 °С. Ветер южный 4–9 м/сек, при грозе с порывами до 17 м/сек.



В Екатеринбурге сегодня и в ближайшие два дня ожидается:



4 июля. Переменная облачность, без осадков, вечером небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15…+17 °С, днём +29…31 °С. Ветер юго-восточный, южный 4–9 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.



5 июля. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +18…+20 °С, днём +27…+29 °С. Ветер южный от 4 до 9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.



6 июля. Облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью +16…+18 °С, днём +26…+28 °С. Ветер южный 4–9 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.