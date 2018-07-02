На конкурс по выборам главы Екатеринбурга заявился восьмой кандидат

09:34 | 4.07.2018

Восьмым кандидатом на должность главы Екатеринбурга стал Валерий Хаданович. Точных данных о нем нет. По некоторым сведениям, он является директором «Горнопромышленной финансовой компании Урала».



Напомним, что на мэрское кресло также претендуют депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев и первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.



Прием заявлений на участие в конкурсе продлится до 6 июля.