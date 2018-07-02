В Екатеринбурге вынесли приговор председателю правления ЖСК «Авиатор»

09:16 | 4.07.2018

ekbonline.ru

Пять лет лишения свободы получил председатель правления ЖСК «Авиатор» Владимир Фатеев. Его признали виновным в пособничестве в растрате денежных средств пайщиков и злоупотреблении полномочиями.



Напомним, что ЖСК «Авиатор» являлся инвестором строительства многоквартирного жилого дома по адресу ул. Бахчиванджи, 15 (ЖК «Кольцовский»). Фактически строительством занималось ООО «АН «Базис». Возведение дома должно было завершиться в 2015 году. На данный момент степень готовности объекта составляет около 94 %.



В суде установлено, что в период с июня 2014 года по август 2015 года директор ООО «АН «Базис» при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор» присвоил и растратил денежные средства (более 18,4 млн рублей), поступившие от граждан в качестве паевых взносов.



«Директор ООО «АН «Базис» заключал договоры займа с собой как физическим лицом, также с председателем правления ЖСК «Авиатор» как физическим лицом, а также с другим юридическим лицом. По данным договорам займа денежные средства впоследствии не возвращены и на строительство дома не направлены. При этом из указанной суммы 3,6 млн рублей по договорам займа поступили на личный счет председателя правления ЖСК «Авиатор», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



От действий злоумышленников пострадали 145 пайщиков. Уголовное дело в отношении директора ООО «АН «Базис» рассматривается в Кировском районном суде Екатеринбурга.



Отметим, что приговор в отношении Владимира Фатеева еще не вступил в законную силу.