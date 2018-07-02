Строительная компания Захара Ивачева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, избежала банкротства

23:56 | 3.07.2018

Инвестиционная группа компаний «Лоджик Девелопмент», принадлежащая бизнесмену Захару Ивачеву, избежала банкротства. В начале мая в Арбитражный суд Свердловской области поступало заявление от челябинского ООО «Грандкран» о признании компании банкротом. Сумма исковых требований составляла более 2 миллионов рублей. Задолженность возникла по договору аренды башенных кранов, используемых при строительстве многоэтажного жилого дома в Арамиле на улице Текстильщиков, 6 (ЖК «Ясный»).



Однако до банкротства дело не дошло. Выяснилось, что стороны достигли мирового соглашения, при этом долг выкупит сторонняя компания – ООО «КРТ Недвижимость» (предположительно, принадлежит брату Захара Ивачева – Павлу Ивачеву). Согласно мировому соглашению, стороны подтверждают, что долг составляет 2,5 миллиона рублей. Задолженность будет погашаться тремя этапами: до 1 июля ООО «КРТ Недвижимость» обязуется выплатить 500 тысяч рублей, до 2 сентября 1 миллион рублей, до 30 октября – оставшуюся сумму.



Исполнение обязательств по оплате задолженности будет обеспечиваться залогом имущества, принадлежащего ООО «КРТ Недвижимость». Залогом выступает нежилое помещение, расположенное в жилом комплексе «Магнат» (Арамиль, ул. Октябрьская, д. 153).



Напомним, что в начале апреля Захару Ивачеву как директору «Лоджик-Девелопмент» было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). По версии следствия, обвиняемый в целях извлечения выгоды для себя и других лиц привлеченные от граждан денежные средства в размере более 1,1 миллиона рублей не направил на цели строительства жилых домов в городе Арамиле и поселке Светлый, чем причинил имущественный ущерб гражданам.