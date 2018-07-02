В День танкиста в Нижнем Тагиле восстановят события битвы на Курской дуге

23:50 | 3.07.2018

tokkoro.com

По случаю Дня Танкиста в сентябре в Нижнем Тагиле восстановят события битвы на Курской дуге, сообщает департамент информационной политики региона. В мероприятии будут задействованы 11 тысяч человек.



Помимо воссоздания картины битвы на Курской дуге, в День танкиста в Нижнем Тагиле состоится выставка военной техники, кубок Урала по снайпингу и концертная программа.



Напомним, что первая историческая реконструкция была проведена в 2017 году: по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова восстановили события Сталинградской битвы.