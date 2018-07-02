Свердловский облсуд отменил приговор бывшему инспектору ДПС, осужденному за взятку

23:40 | 3.07.2018

Свердловский областной суд отменил приговор бывшему сотруднику ДПС Полевского Виктору Захватенко, который был признан виновным в покушении на получение взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» .ч.5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело направлено на новое разбирательство иным составом суда.



В январе 2018 года Полевской городской суд назначил Виктору Захватенко наказание в виде 1,6 миллиона рублей.



По версии следствия, в сентябре 2016 года Захватенко совместно со своим коллегой Рашидом Кадыровым остановили машину с пьяным водителем. За 20 тысяч рублей они обещали не составлять административный протокол. Мужчина заявил, что такой суммы у него с собой нет, тогда инспектора отправили его собирать деньги, оставив в качестве «заложника» машину.



При передаче денег инспектора были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Уже в ноябре того же года полицейские были уволены «по статье».