В Екатеринбурге появится больше парковочных мест

23:29 | 3.07.2018

obzorus.com

В связи с завершением футбольных матчей в рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге, с завтрашнего дня в районе «Екатеринбург Арены» будут демонтированы знаки «Остановка запрещена».



Известно, что убрать запрещающие парковку знаки должны были только 15 июля, однако в мэрии Екатеринбурга демонтаж знаков решили не откладывать.



Напомним, в связи с проведением игр в рамках ЧМ-2018, в Екатеринбурге были запрещены парковки на улицах, прилегающих к «Екатеринбург Арене», среди которых - проспект Ленина, Татищева, Репина, Ключевская, Пирогова и другие.