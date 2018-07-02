В Екатеринбурге на улице Советской стоит движение троллейбусов

21:13 | 3.07.2018

nikatv.ru

Из-за обрыва проводов по улице Советская в Екатеринбурге в обоих направлениях не ездят троллейбусы.



Как сообщили СМИ в трамвайно-троллейбусном депо, обрыв проводов произошел из-за проезда негабаритного груза, машина зацепила провода.



Напряжение проводов отсутствует с семи часов вечера. На устранение последствий обрыва потребуется не менее двух часов.