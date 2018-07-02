В Екатеринбурге до середины августа закроют улицу Военную

20:22 | 3.07.2018

equipnet.ru

В рамках планового ремонта дорог в Екатеринбурге, на Вторчермете с 10 июля по 19 августа будет действовать ограничение движения транспорта по улице Военной на участке от улиц Московской до Дорожной.



Как сообщает пресс-службы администрации Екатеринбурга, ограничения связаны с этапом капитального ремонта улицы Патриса Лумумбы, в рамках реализуемой муниципальной программы.



Ожидается, что отремонтированные дороги смогут повлиять на пропускную способность на основных дорогах Вторчермета и на примыкающих к ним второстепенных улицах.