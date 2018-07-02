Бухгалтер екатеринбургской торговой сети присвоила себе более 3,8 млн рублей

17:57 | 3.07.2018

gazeta13.ru

В Екатеринбурге будут судить главного бухгалтера крупной торговой сети Айгуль Абуову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере.



Установлено, что в период с марта по август 2013 года женщина вносила недостоверные сведения в документы и похитила более 3,8 млн рублей. Полученные незаконным способом средства Абуова тратила на оплату своих кредитов, коммунальных услуг коттеджей, а также страхование.



В результате суд приговорил обвиняемую к двум с половиной годам в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.