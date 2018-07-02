В ЗАГСах Екатеринбурга можно узнать о государственных пособиях семьям с детьми

17:35 | 3.07.2018

svopi.ru

Жителям Екатеринбурга стала еще доступнее информация о государственных пособиях семьям с детьми. Теперь вместе со свидетельством о рождении ребенка в ЗАГСах города родители новорожденных будут получать буклеты Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. В них содержатся сведения обо всех государственных пособиях за счет средств ФСС, которые полагаются гражданам, имеющим детей. В них раскрываются и вопросы их получения с размером денежных сумм, и схемы расчета, и что такое родовый сертификат.



В текущем году в Свердловской области родилось 19 794 ребенка. На пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством направлено почти пять миллиардов рублей.