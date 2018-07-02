В Новоуральске прокуратура добивается погашения долгов перед предпринимателями

16:58 | 3.07.2018

3dig.ru

В Новоуральске прокуратура выявила факты несвоевременной оплаты по государственным и муниципальным контрактам.



Так, у ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 Федерального медико-биологического агентства России» имелась задолженность перед предпринимателями за поставки коммунальных ресурсов, лекарственных препаратов, медицинских материалов и других товаров.



«По результатам принятых прокуратурой мер в июне 2018 года между ФМБА России и ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 ФМБА России» заключено дополнительное соглашение о предоставлении из федерального бюджета целевой субсидии в сумме 29,5 млн рублей, что позволило полностью погасить задолженность по оплате контрактов перед предпринимателями за декабрь 2017 года и частично за январь 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Сейчас ведется работа по погашению оставшейся задолженности.