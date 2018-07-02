Александр Якоб обозначил задачи на июль

15:40 | 3.07.2018

rbc.ru

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе совещания с руководителями структурных подразделений, муниципальных учреждений и предприятий озвучил приоритетные задачи на июль.



Сити-менеджер отметил, что необходимо подвести итоги проведения чемпионата мира по футболу: проанализировать работу предприятий сферы гостеприимства, музеев, общественного транспорта. Также в числе задач — подготовка и проведение международной промышленной выставки «Иннопром» (9–12 июля), а также «Царских дней» (12–20 июля).



— Ожидается, что в 2018 году, в год столетия гибели семьи последнего российского императора Николая II, на фестиваль приедут до 100 000 паломников и гостей. Среди них будет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поэтому городские власти совместно с Екатеринбургской епархией, правоохранительными органами и другими учреждениями и ведомствами должны координировать работу по фестивалю, чтобы все запланированные мероприятия прошли по плану, — сказал Александр Якоб.



Кроме того, руководитель администрации напомнил о перечне мероприятий, посвященных 295-летию города, и о подготовке к легкоатлетическому марафону «Европа — Азия», который пройдет 5 августа.