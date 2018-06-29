Евгений Куйвашев призвал не снижать темпы по благоустройству Екатеринбурга

14:58 | 3.07.2018

Сегодня, 3 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с первым заместителем главы администрации Екатеринбурга Алексеем Кожемяко планы по дальнейшему благоустройству города.



Глава региона призвал не снижать темпы по благоустройству, которые были набраны в ходе подготовки к ЧМ-2018.



- Прошли матчи Чемпионата мира по футболу. В преддверии этого события в Екатеринбурге была проделана большая работа по благоустройству, значительно улучшилось качество жизни горожан. Люди с удовольствием гуляют по городу, в парках, скверах. Хотелось бы обсудить планы по дальнейшему благоустройству города на текущий год и перспективу, чтобы набранные темпы не снижались, - сказал Евгений Куйвашев.



Алексей Кожемяко напомнил, что в уральской столице реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». Ранее жители выбрали общественные территории для приоритетного благоустройства – ими стали набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО и от Малышева до Куйбышева, а также сквер возле Оперного театра.



- Сквер у оперного театра - достаточно масштабный проект. Первый этап уже выполнен. Завершение работ запланировано на 2019 год. Не менее важный объект - набережная реки Исеть. На сегодняшний день в активной фазе участок от улицы Малышева до улицы Куйбышева. В прошлом году часть работ была сделана, в этом году планируем завершить этот участок по обе стороны. Одна сторона, левая будет более урбанизирована в соответствии с концепцией благоустройства. Вторая, правая - более экологичная, - рассказал Алексей Кожемяко.



Также в городе реализуется программа по благоустройству дворовых территорий: отобрано 57 дворов, проведены торги, работа на данных объектах скоро начнется.