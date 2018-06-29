Уралец проспорил 150 тысяч рублей из-за выхода России в четвертьфинал ЧМ-2018

Екатеринбургский журналист Андрей Варкентин проиграл спор из-за победы сборной России над Испанией и теперь должен накрыть стол для друзей на 150 тысяч рублей. Ранее он опубликовал пост в Facebook, где написал, что не верит в сборную и сделал несколько обещаний на случай, если Россия все-таки одержит победу. За выход в полуфинал он должен накрыть стол за 150 тысяч рублей, а если сборная выиграет весь чемпионат – за 1 млн рублей.Уралец намерен сдержать обещание и даже готов продать машину. Также он обратился за поддержкой к футболистам.- Уважаемая сборная, я не прошу у вас денег. Я прошу у вас стеба. Вы можете меня простебать в своих твиттерах-инстаграммах-фейсбуках. Я думаю, найдется тот, кому моя затея покажется смешной. И у меня появится спонсор моей акции для друзей, - сказал болельщик.В матче с хорватами, который состоится 7 июля, Андрей решил болеть за сборную России.