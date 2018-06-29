В Свердловской области совершено жестокое нападение на председателя муниципальной думы

13:49 | 3.07.2018

Фото с сайта МАОУ школа – сад № 42

Сегодня утром совершено нападение на председателя думы Малышевского городского округа Дмитрия Шустова. Неизвестный напал на 29-летнего главу местного законодательного органа, когда тот направлялся в гараж за своей машиной, чтобы потом поехать на работу.



«Ему разбили голову, голову зашивали. После нападения на нем были порваны брюки, все локти сбиты, увезли в больницу: сначала в поликлинику № 3 Асбеста, потом отправили на обследование, точно не знаем куда», — сообщили изданию Znak.com в администрации поселка.



Позже на месте нападения найдено орудие преступления – гаечный ключ, которым, предположительно, и били Шустова.



Позолоченные часы Шустова, его сумка, кошелек с деньгами и банковскими карточками, нашли там же, нетронутыми. Очевидно, что не ограбление явилось причиной нападения на руководителя местного законодательного органа. Скорее всего, нападение связано с его деятельностью в думе, предполагают в посёлке.



Правоохранительные органы Асбеста проводят комплекс мер, направленных на установление личности нападавшего. Опрашиваются возможные очевидцы инцидента, проверяется наличие камер видеонаблюдения, устанавливаются лица, с которыми у потерпевшего были конфликты.



Основным местом работы Дмитрия Шустова является МАОУ начальная общеобразовательная школа – детский сад № 42 Малышевского городского округа, где он является директором. Маловероятно, что нападение связано с этой деятельностью депутата, хотя и возможно, обиженные родители очень часто бывают неадекватны, когда речь идёт о их детях.



Пресс-службы силовых ведомств от комментариев воздерживаются, обещая прокомментировать ситуацию позже, уже по итогам расследования.