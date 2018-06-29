За две недели мундиаля в Екатеринбурге госпитализировали всего восемь болельщиков

13:17 | 3.07.2018

profipharm.uz

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и первый заместитель начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Татьяна Савинова подвели итоги работы во время матчей чемпионата мира по футболу.



За две недели в Екатеринбурге госпитализировали всего восемь болельщиков, причем с незначительными заболеваниями. Средний срок их пребывания в медучреждениях составил два дня. Сейчас они выписаны.



На стадионе дежурило 15 бригад скорой медицинской помощи и медицины катастроф. К медикам обращались с незначительными проблемами, которые не требовали госпитализации.



Примечательно, что во время игры нашей сборной количество вызовов скорой помощи сокращается в полтора раза.