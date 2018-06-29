Знакомому начальника полиции Сысерти Денису Ершову продлили срок содержания под стражей

13:17 | 3.07.2018

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей в отношении сысертского бизнесмена Дениса Ершова — близкого знакомого начальника территориального ОМВД полковника Евгения Узянова. Ершов проходит по уголовному делу, возбужденному по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве в крупном размере»).



Бизнесмен обжаловал решение Ленинского райсуда, но оно устояло в вышестоящей инстанции. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, решение оставлено без изменений, срок содержания под стражей продлен до 26 сентября включительно.



Напомним, что ранее в Управление собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области поступило заявление, в котором местная бизнесвумен обвиняла Дениса Ершова в требовании передать ей денежные средства за общее покровительство деятельности её компании. Деньги предназначались якобы для Евгения Узянова, доказательную базу по которому, по данным veved.ru, на сегодняшний день собрать не удалось.