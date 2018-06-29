В Екатеринбурге запретили размещение киосков во дворах

12:11 | 3.07.2018

kiock.pro

В Екатеринбурге утвердили новую редакцию правил благоустройства, которая запрещает размещение киосков на придомовой территории. Изменения позволят снести порядка 300 киосков.



Также продолжает действовать правило, запрещающее размещение нестационарных объектов торговли без включения в действующую схему.



— Как и прежде, будет составляться протокол, владельца будут приглашать на комиссию, просить самостоятельно убрать объект, в противном случае будет приниматься решение о демонтаже объекта без участия собственника, — передает слова председателя комитета по благоустройству городской администрации Тамары Благодатковой «Областная газета».