«Гроза гримерок»: рецидивистке из Екатеринбурга грозит еще один срок

11:40 | 3.07.2018

64.rodina.news

Жительница Екатеринбурга, мать двоих малолетних детей, предстанет перед судом за кражу.



По версии следствия, 11 июня этого года женщина похитила сотовые телефоны и денежные средства из шатра участников выступления по чирлидингу. Это произошло в ЦПКиО им. В.В. Маяковского.



Примечательно, что преступление было совершено за два дня до рассмотрения в отношении обвиняемой другого уголовного дела за кражу телефонов и денег у студенток Уральского федерального университета. Приговором суда ей было назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.



Отметим также, что в суде екатеринбурженка пояснила: финансово ей помогают гражданский супруг и родственники.



Новое уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.