Редчайшее событие, происходящее на небе, смогут увидеть жители Екатеринбурга в конце июля

11:26 | 3.07.2018

Фото: пресс-служба УрФУ

Крайне редкое событие — соединение Луны и Марса — смогут увидеть жители Екатеринбурга в ночь с 27 на 28 июля. При этом возникнет великое противостояние Марса и наступит самое продолжительное в 21-м веке затмение Луны, передаёт сообщение пресс-службы УрФУ информагентство АПИ.



«Событие будет видно невооруженным глазом на открытой местности, к примеру в центре на Плотинке или у нас на Метеогорке, где лучше всего заметна южная сторона неба», — рассказал агентству инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Очень интересно изучать частоту таких одновременных событий, но пока расчет показывает, что в 21-м веке такого события не повторится», — добавил он.



Стоит отметить, что Луна настолько глубоко погрузится в тень Земли, что ее яркость будет в несколько раз меньше, чем у Марса. Оба небесных объекта будут иметь красноватый оттенок.



Информация обладателям телескопов: 31 июля Марс окажется на наиболее близком от Земли расстоянии, всего 57,6 млн км. И хотя это примерно в 150 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны, Марс можно будет увидеть в таком же масштабе, как и спутник Земли, если использовать телескоп с увеличением от 75 крат.