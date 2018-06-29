Поработали — можно отдохнуть. Свердловские депутаты уходят на каникулы

10:55 | 3.07.2018

Последнее в весенней сессии заседание Заксобрания Свердловской области состоится 17 июля.



В ходе заседания депутаты примут решение об увеличении областного бюджета, утвердят 14 членов нового созыва Общественной палаты региона и рассмотрят еще 20 вопросов.



«Ожидается, что доходы будут в третий раз увеличены за счет дополнительных поступлений от налогов, средства планируется направить на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Губернатор инициировал пролонгацию на три года льготного налогообложения по налогу на имущество организаций», — прокомментировала глава регионального парламента Людмила Бабушкина вопрос об увеличении доходов.



Уже 18 июля депутаты будут на каникулах. Вернутся они на работу в сентябре.