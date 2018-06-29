17 июля ЗакСО назовет своих представителей в Общественную палату

10:37 | 3.07.2018

В повестку очередного заседания Законодательного собрания Свердловской области, которое состоится 17 июля, включено 22 вопроса, в том числе утверждение членов Общественной палаты, сообщила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.



— Документы на рассмотрение рабочей группы по подготовке предложений для утверждения членов Общественной палаты Свердловской области подали 53 кандидата. К рассмотрению не были допущены 10 человек в связи с несоответствием документов требованиям закона. По 43 кандидатурам было проведено рейтинговое голосование. Максимальное количество голосов — 12 из 12 — получили 10 человек. Среди них такие известные и уважаемые общественные деятели, как Семен Исаакович Спектор, Лариса Александровна Крапивина, Юрий Дмитриевич Судаков и другие авторитетные люди. Еще четверо кандидатов получили по 11 голосов членов рабочей группы. Однако на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления депутаты будут голосовать по каждой из 43 кандидатур и предложат на заседание Законодательного собрания итоговый список из 14 человек, — сказала Людмила Бабушкина.



Напомним, что в Общественную палату Свердловской области должны войти 42 человека. 14 из них утверждаются губернатором, 14 — Законодательным собранием, еще 14 предлагаются местными общественными объединениями.