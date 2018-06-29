Советский конструктивизм Свердловска покажут на выставке в Москве

Городок юстиции

Спорткомплекс «Динамо»

Малышева, 21

Посмотреть на уральский конструктивизм, например Городок чекистов, спорткомплекс «Динамо», Городок юстиции и комплекс на Малышева, 21, можно будет в выставочном зале «Манеж» в Москве с 2 по 5 июля.Именно туда, на первый Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие», привёз уральский урбанист Никита Сучков 3D-модели екатеринбургских зданий, сообщает АН «Моменты».По словам Никиты Сучкова, уральский стенд выгодно отличается от «сухих» работ других участников, больше похожих на папки с рендерами. Благодаря Никите гости фестиваля смогут как бы побывать в Екатеринбурге и увидеть в объёме модели самых знаковых конструктивистских объектов города.Возможность увидеть 3D-модели памятников конструктивизма Екатеринбурга, услышать много интересного о них, узнать о том, в каком состоянии они сейчас находятся — а это нужно, чтобы объяснить людям уникальную ценность этих объектов и сохранить их для будущих поколений, — предоставило Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Именно за счёт управления проект попал на выставку.