Уже через неделю в Екатеринбурге состоится фестиваль «Маяк»

19:16 | 2.07.2018

yugopolis.ru

В грядущее воскресенье, 8 июня, в Екатеринбурге состоится масштабный музыкальный фестиваль «Маяк». Это мероприятие станет по-настоящему грандиозным после прошедших ЧМ-2018 и «Ночи музыки», ведь на нём выступят гиганты российской современной сцены – Сплин, Земфира, Дельфин, Би-2 и Сергей Бобунец.



Мероприятие пройдёт в фан-зоне в ЦПКиО им. Маяковского. Несмотря на то, что во время мундиаля все концерты там были бесплатными, этот фестиваль станет исключением. Билеты на него распродаются быстро, но билетёры уверяют: хватит на всех.



Ожидается, что концерт любимых артистов 2000-х посетят 15 тысяч зрителей.