Левый фронт организует в Екатеринбурге протестный штаб в знак несогласия с повышением пенсионного возраста

18:56 | 2.07.2018

leftfront.org

Свердловское объединение общественного движения «Левый фронт» создаст в Екатеринбурге объединённый протестный штаб в знак несогласия с новой пенсионной реформой, предполагающей повышение пенсионного возраста. Об этом сообщается в официальном заявлении общественного движения.



Как объясняют сами коммунисты, цель создания штаба несогласных – добиться безусловного сохранения существующего возраста выхода россиян на пенсию и не допустить повышения НДС. Инициаторы объясняют, что за последнюю неделю от властей Свердловской области они получили более 20 отказов на проведение митингов в разной удалённости от центра уральской столицы и Нижнего Тагила.



Свердловские члены «Левого фронта» отмечают также, что, несмотря на соблюдение всех правил подачи заявления на проведение митинга, их заявки отклоняли под предлогом уже запланированного мероприятия «Единой России». Они уверены, что и отказ в проведении встречи несогласных, и сама пенсионная реформа специально проводятся во время чемпионата мира по футболу, когда по правилам запрещены все митинги, демонстрации, пикетирование и любые другие массовые акции, выражающие протест.



Участники «Левого фронта» призывают всех неравнодушных граждан и официальных лиц присоединиться к протестному штабу, чтобы объединить силы в борьбе за сохранение существующего пенсионного возраста.