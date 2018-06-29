В Екатеринбурге на Уктусе загорелся расселённый дом с мигрантами

18:51 | 2.07.2018

http://www.uralinform.ru

Сегодня днём в Екатеринбурге в микрорайоне Уктус на улице Миасской загорелся расселённый жилой дом, второй этаж которого облюбовали мигранты. Пламя распространилось на 100 квадратных метров жилья.



Сообщается, что источником возгорания стали надворные постройки. Пламя распространилось быстро и охватило практически весь дом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Помимо 6 единиц техники 20 пожарных на место были дополнительно вызваны силы Екатеринбургского гарнизона.



К настоящему времени пожар полностью потушен, пострадавших нет.

