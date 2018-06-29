Алексей Кожемяко примет участие в конкурсе на должность мэра Екатеринбурга

17:52 | 2.07.2018

gosrf.ru

Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко подал документы для участия в конкурсе на должность главы города. Напомним, что он считается главным претендентом на этот пост.



Кроме Кожемяко на кресло мэра претендуют депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор кафедры прикладной экономики Технического университета УГМК Максим Котляров, секретарь регионального отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрисконсульт Лариса Ладушкина и журналист Антон Дербенев.



Заявления от кандидатов принимаются до 6 июля.