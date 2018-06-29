Не отошли после ЧМ: в Екатеринбурге квартиры в аренду подорожали на треть

17:29 | 2.07.2018

homes.e1.ru

После того, как в Екатеринбурге закончился ЧМ-2018, владельцы квартир в столице Урала не собираются снижать завышенную стоимость сдаваемого ими жилья. В связи с мундиалем стоимость аренды квартиры на длительный срок стала больше прошлогодних показателей на 30 %. Об этом сообщают аналитики портала N1.



Наибольший рост цен на сдаваемую недвижимость аналитики портала зафиксировали в нескольких районах города. Так, на ВИЗе стоимость съёмного жилья выросла с 19 тысяч рублей до 24 в месяц, в ЖК «Парковый» — с 22 тысяч рублей до 29. Самый высокий показатель роста жилья наблюдается в центре — там стоимость съёмной квартиры выросла на 40 % и вместо 27 тысяч рублей сегодня составляет почти 40.



Также аналитики отметили рост числа предложений: количество квартир за два месяца выросло на 35 % — с 2,2 тысячи до 3 тысяч объектов.

«Владельцы квартир, сдающие их в аренду, конечно же, по максимуму использовали шанс сдать свое жилье гостям чемпионата мира по футболу. Даже жилье, которое раньше сдавали долгосрочно, во время чемпионата вышло в сегмент краткосрочной аренды, поэтому после завершения игр чемпионата мы видим рост предложений и цен», — отметила руководитель проекта N1 Оксана Сидлецкая. Она обратила внимание на появление этим летом неприлично дорогих квартир.