Департамент Росприроднадзора выявил множество нарушений в работе птицефабрики «Среднеуральская»

17:10 | 2.07.2018

Фото: zspu.org

Специалисты Департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу провели внеплановую выездную проверку деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», выявив нарушение требований природоохранного законодательства РФ.



Как значится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских, проверка проводилась с 14 мая по 8 июня. Сотрудниками Департамента Росприроднадзора по УрФО выявлено 14 нарушений. В том числе 5 — в области охраны атмосферного воздуха, 3 — в области обращения с отходами, 4 — в области использования и охраны водных объектов, 2 — в области использования и охраны земель.



Предприятию выдано 11 предписаний по устранению выявленных нарушений.



«Юридическое лицо и должностные лица ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» будут привлечены к административной ответственности», — обещают в Департаменте.



В настоящее время производится исчисление размера вреда, причиненного птицефабрикой почвам.



«Я очень надеюсь, что руководство задумается о последствиях и примет меры», — говорит Андрей Альшевских.



Напомним, что 14 июня Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, обязав ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» оборудовать ограждение по периметру территории пометохранилища в соответствии с установленными требованиями ветеринарного законодательства, провести мероприятия по благоустройству (очистке, уборке) территории земельного участка и ликвидировать несанкционированное размещение отходов птицеводства непосредственно на земле.



С такими требованиями в Верхнепышминский городской суд обращалась прокуратура, которая по сообщениям средств массовой информации провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства в деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская».