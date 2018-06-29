Екатеринбуржцы поблагодарили Черчесова за выигрыш России, написав на щитах: «Ты просто космос, Стас!»

17:03 | 2.07.2018

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Сегодня утром жители Екатеринбурга увидели на нескольких улицах города суперсайты с надписью «Ты просто космос, Стас!», которые за одну ночь установили неравнодушные к судьбе России в ЧМ-2018 футбольные болельщики. Эти плакаты были обращены к тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову в качестве благодарности за то, что вчера отечественная сборная вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв команду Испании.



Отметим, что лаконичное и современное «Стас, ты просто космос» является строчкой из песни группы «Ленинград». Известно, что инициатором этой акции является один из крупных застройщиков Екатеринбурга. «Так мы хотели показать свою гордость и благодарность сборной России за игру. Конечно, мы заранее подготовились, потому что верили в победу. И ночью после окончания матча быстро смонтировали суперсайты», — рассказал представитель компании.



Ранее появились ещё две новости, связанные с Уралом и футболом. Так, семья Дзюба, живущая в столице Урала, назвала новорожденного ребёнка в честь нападающего сборной России — Артёмом. А на проспекте Ленина появилась фотография вратаря Игоря Акинфеева, стилизованная под икону. Голкипер отразил два послематчевых пенальти.



В четвертьфинале Россия сыграет против Хорватии. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.