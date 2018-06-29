Новый полпред в УрФО Николай Цуканов провел первое совещание с главами регионов

16:31 | 2.07.2018

kaliningradfirst.ru

Сегодня, 2 июля, недавно назначенный Полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Цуканов провел первое совещание с главами уральских регионов.



— Глава государства оказал мне высокое доверие, назначив своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Работать здесь — большая честь и большая ответственность. Урал — индустриальное сердце России, — сказал Николай Цуканов.



Полпред обозначил ряд ключевых направлений на ближайшую перспективу: исполнение указов президента, успешная реализация кадровой политики, наращивание инвестиционного потенциала и другое.



Кроме того, Николай Цуканов поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с успешным проведением матчей чемпионата мира по футболу.



— Сегодня Свердловская область, как опорный край державы, укрепляет экономические и социальные позиции, четко и бесперебойно выполняет гособоронзаказ, реализует ключевые установки майских указов президента, участвует в борьбе за право провести ЭКСПО-2025. По итогам 2017 года область входит в число десяти российских лидеров по основным социально-экономическим показателям, — отметил Евгений Куйвашев.