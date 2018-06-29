Уральские энергетики подвели итоги обеспечения объектов ЧМ

16:06 | 2.07.2018

merk-kirov.ru

Уральские энергетики справились с обеспечением электроснабжения объектов чемпионата мира по футболу и готовы к проведению более крупных мировых событий. За время проведения матчей в Екатеринбурге не зафиксировано ни одного инцидента.



— Уральские энергетики выполнили задачу по обеспечению надежного и качественного электроснабжения объектов чемпионата мира и города в целом. Это, безусловно, очень ценный для нас опыт по подготовке к мероприятиям мирового масштаба. В будущем мы готовы к проведению в Екатеринбурге события любого уровня, — сказал исполняющий обязанности директора филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.



В дни проведения матчей в уральской столице круглосуточно работали 94 бригады энергетиков — это более 400 человек.