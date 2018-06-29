Свердловский облсуд выпустил на свободу криминального авторитета Шоту Катамадзе

15:49 | 2.07.2018

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Свердловский областной суд на прошлой неделе оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который отказал следователю в продлении срока содержания под стражей в отношении криминального авторитета Шоты Катамадзе. Таким образом, последний оказался на свободе, несмотря на тяжесть вменяемой статьи — п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»). Кроме Катамадзе, был также отпущен из СИЗО активный член созданной им группы Руслан Рамазанов.



Напомним, что Катамадзе и братья Рамазановы — Руслан и Расим — были задержаны 3 августа 2017 года оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области и бойцами СОБР Росгвардии. Было установлено, что лидером преступной группы, которая подозревается в мошенничестве в сфере автострахования, является ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году, Шота Катамадзе. В ходе обыска 31 июля в его квартире на проспекте Ленина в Екатеринбурге был обнаружен пистолет марки ПМ и патроны к нему.



Кроме Катамадзе, в преступную группу входили два брата — Руслан и Расим Рамазановы. Последний работал в автосервисе, расположенном на юго-западе уральской столицы, в Цыганском поселке. В ходе обыска отсюда было изъято три автомобиля. В зависимости от роли каждого, Рамазановы приобретали автомобили для имитации в последующем фиктивных ДТП, страховали и разбивали их кувалдами в автосервисе на улице Гризодубовой, вскрывали подушки безопасности, а также «подгоняли» автомобиль под конкретное ДТП, подбирая лиц для оформления в несуществующей аварии, с целью получения мошенническим путем страховых выплат.