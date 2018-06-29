Верховный суд отменил штрафы за парковку на газонах, введенные в Свердловской области

15:38 | 2.07.2018

ptzgovorit.ru

29 июня Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу губернатора и Законодательного собрания Свердловской области и признал недействующей статью 16 Закона Свердловской области № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».



Речь идет о штрафах для автомобилистов, которые паркуются на газонах. Ранее областные власти ввели штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан, однако Верховный суд признал, что свердловские законодатели вышли за пределы своих полномочий — меры ответственности должны быть установлены на федеральном уровне.



«Отмена подобных законов — это исключительно юридический вопрос. У нас нет цели оправдать гряземесов, паркующихся на газонах, но водитель должен получить штраф по закону», — говорится на сайте «Комитета по защите прав автовладельцев».