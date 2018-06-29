Администрация Екатеринбурга отдает под застройку большой кусок земли со старыми домами на Химмаше

15:21 | 2.07.2018

Как говорится в постановлении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, опубликованном в газете «Вечерний Екатеринбург», мэрия столицы Урала отдаёт под застройку кусок земли в микрорайоне Химмаш, на котором в настоящее время располагаются двухэтажные дома, построенные в 40-х годах прошлого столетия.



В постановлении речь идет о квартале улиц Инженерной, Самаркандской, Альпинистов и переулка Запорожского. Площадь территории, подлежащей развитию, составляет 19 304,07 кв. м.



Отметим, что часть домов, расположенных на улице Самаркандской и в переулке, были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2015–2016 годах.



Согласно приложению к постановлению Администрации города Екатеринбурга, сносу подлежат дома по адресам:

• переулок Запорожский, д. 5;

• улица Самаркандская, д. 10;

• переулок Запорожский, д. 7/ул. Самаркандская, д. 16;

• улица Самаркандская, д. 14.



Все эти дома были признаны аварийными, а соответственно, подлежащими сносу.



Уже в ближайшее время собственники жилых помещений, находящихся в этих многоквартирных домах, получат требования о сносе домов.



Организация, которая будет осуществлять застройку территории, указанной в документе, определится в ходе аукциона, дата которого пока не определена.