На Эльмаше перекроют часть улицы Кобозева

15:19 | 2.07.2018

mayaksbor.ru

Завтра в Екатеринбурге перекроют участок улицы Кобозева, от дома №112 до улицы Даурской. Специалисты «Водоканала» проведут здесь аварийно-восстановительные работы хозяйственно-бытовой канализации.



Ограничения для транспорта будут действовать до 9 июля. Объезд возможен по улицам Ползунова, Войкова и Даурской.