Депутат Госдумы предложил назвать в честь Игоря Акинфеева стадион в его родном городе

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин после исторической победы нашей сборной в 1/8 чемпионата мира по футболу над Испанией выступил с предложением переименовать в честь вратаря Игоря Акинфеева, который отразил пенальти и, по сути, подарил победу России, футбольный стадион «Металлург» в городе Видное Московской области. Известно, что Акинфеев, капитан сборной РФ, — самый известный уроженец этого города. Дмитрий Ионин уже направил запрос на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева.«Игорь — лучший вратарь страны XXI века. Люди пишут, что назовут его именем своих детей. На улицах полночи люди скандировали его имя. Сегодня он — национальный герой.А национальных героев принято отмечать. Стадионов «Металлург» в стране очень много. Стадион им. Акинфеева будет один. И то, что мы с Вами пережили, те эмоции, которые он подарил вчера всей стране, стоят того, чтобы отметить этого парня. Тем более, в его родном городе!» — отмечает Ионин.Что думает об этой инициативе сам Игорь Акинфеев, который по версии ФИФА был признан лучшим игроком матча Россия — Испания и сыграл 101 матч в составе сборной, пока неизвестно.Напомним, что следующий матч сборная России сыграет 7 июля против сборной Хорватии.