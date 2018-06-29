В Екатеринбурге борщ и пельмени стали самыми популярными блюдами у иностранных болельщиков

14:22 | 2.07.2018

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Предприятия общественного питания, которые находятся в центре города и рядом с «Екатеринбург Ареной», в дни чемпионата мира по футболу были заполнены почти на 100%, рассказала в эфире радиостанции «Город FM» председатель комитета по товарному рынку администрации Елена Чернышева.



По ее словам, самыми популярными у болельщиков оказались пельмени и борщ. В целом можно сказать, что предприятия общепита справились с нагрузкой.