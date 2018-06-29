Subaru Legacy протаранил остановку общественного транспорта в Екатеринбурге

Ограждение прошило машину насквозь. «Пилот» с пассажиром чудом остались живы

Минувшим вечером, 1 июля, около 23:20, в Екатеринбурге на улице Гагарина автомобиль Subaru Legacy на полном ходу снес дорожное ограждение и врезался в трамвайную остановку, сообщает E1.ru.Как сообщили изданию очевидцы происшествия, иномарка неслась по улице Гагарина на большой скорости в сторону улицы Первомайской. В какой-то момент автомобиль изменил траекторию движения и, протаранив ограждение, въехал в остановку.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Сразу после аварии к автомобилю подбежали прохожие и вытащили из машины «пилота» и его пассажира. До приезда скорой люди сами пытались оказать им первую помощь. Позже скорая помощь увезла пострадавших в ГКБ № 36, предварительно диагностировав у водителя множественные переломы и шоковое состояние, а у пассажира черепно-мозговую травму.