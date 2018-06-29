Четвертым кандидатом на пост главы Екатеринбурга стал секретарь отделения «Гражданской платформы»

13:27 | 2.07.2018

Секретарь регионального отделения партии «Гражданская платформа», генеральный директор управляющей компании «Технопарк Торгмаш» Сергей Зыков решил поучаствовать в конкурсе на должность главы Екатеринбурга. Он также является руководителем Союза малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга.



Напомним, что конкуренцию Зыкову составят депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор кафедры прикладной экономики Технического университета УГМК Максим Котляров и юрисконсульт Лариса Ладушкина, которая, впрочем, пока не подавала документы в избирком.



Прием заявлений продлится до 6 июля.