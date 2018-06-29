В Екатеринбурге вручили ежегодную премию «Офицеры России»

Перед торжественной церемонией вручения премий состоялось возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан»



В минувшую пятницу, 29 июня, в Екатеринбурге в Окружном доме офицеров состоялась ежегодная церемония вручения федеральных премий «Офицеры России». Награда была учреждена одноименной общероссийской общественной организацией. Премия в 3-й раз проходит в Екатеринбурге.В этом году общественной награды и звания лауреата удостоились 73 человека в 14 номинациях. В их числе — представители Центрального военного округа РФ, Росгвардии, ГУ МВД по Свердловской области, региональных ГУ МЧС и ГУФСИН, ветеранских и общественных организаций, СМИ.Например, премии удостоились начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых и спецназовец Максим Калашников, который принимал участие в контртеррористических операциях в Ингушетии в составе отряда «Урал». Он удостоился премии в номинации «Герой нашего времени», которую ему вручал генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.«Целью премии является повышение статуса профессии офицера, которые посвящают свою жизнь служению Отечеству, и уровня доверия населения к правоохранительным и другим силовым и контрольным ведомствам. На Среднем Урале немало граждан, достойных награждения, и мы намерены впредь проводить вручение премий самым достойным и честным лауреатам», — говорит председатель Свердловского регионального отделения организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко.