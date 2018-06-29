В Нижнем Тагиле подросток погиб под колёсами поезда

12:21 | 2.07.2018

Фото: Oleksandr Prymak/youtube.com

В субботу, 30 июня, на станции Старатель в Нижнем Тагиле под колёсами поезда погиб восьмиклассник.



Трагедия произошла около девяти часов вечера, когда четверо подростков, направляясь в сторону Капасихи, чтобы искупаться в реке, шли по железнодорожному полотну, передаёт АН «Между строк».



«Они пошли вчетвером на мост. Шли по правильной стороне и увидели, что прямо на них едет поезд. Двое остались слева и спустились вниз, чтоб их не задел поезд. А другие решили перебежать на другую полосу. Парень, который погиб, шёл первым. И он не заметил, что за его спиной идёт локомотив и один вагон-лаборатория. Он только стал переходить на другой путь, и поезд ему в спину. Поезд выезжал в тот момент из кривой линии, поэтому его и не заметили. Вагон ещё 150 метров его под собой протащил, там кровью всё измазано. Смерть моментальная была», — рассказал агентству друг погибшего.



Гибель восьмиклассника подтвердили в пресс-службе РЖД, отметив, что «машинист увидел подростка и применил экстренное торможение поезда».



По факту гибели ребёнка Уральской транспортной прокуратурой и следственным управлением на транспорте ведётся доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. После окончания проверки будет вынесено процессуальное решение.