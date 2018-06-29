В Екатеринбурге при пожаре погибла пожилая пара

Вчера вечером, 1 июля, произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Луначарского. При пожаре погибла пара пенсионеров - 85-летний мужчина и 82-летняя женщина.По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Точная причина будет установлена по результатам экспертизы.Также пострадала семья, живущая в соседней квартире, один ребенок госпитализирован, он отравился продуктами горения.