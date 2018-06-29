Кудрин видит в Екатеринбурге потенциального конкурента Москвы и Санкт-Петербурга

11:59 | 2.07.2018

streetadventure.ru

На базе Екатеринбурга, а также Перми, Челябинска, Иркутска и Новосибирска могут быть созданы агломерации и крупные городские центры, которые смогут конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



Сейчас Москва и Санкт-Петербург производят 32 % российского ВВП. Их экономики, по прогнозам, будут расти темпами по 5–7 % в год. Для снижения зависимости от двух городов необходимо развитие других центров.



Завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что для стимулирования экономического роста нужно перенести часть штаб-квартир российских госкомпаний в другие города. Также можно вернуть систему распределения по городам выпускников вузов.



Напомним, что по поручению президента Минэкономразвития готовит Стратегию пространственного развития до 2030 года.