Болельщики Екатеринбурга «канонизировали» Акинфеева

Снимок появился на балконе дома по проспекту Ленина, 10

Как сообщаетфутбольные болельщики Екатеринбурга «канонизировали» после вчерашней победы нашей сборной над командой Испании вратаря Игоря Акинфеева и вывесили в центре города изображение голкипера, стилизованное под икону.Накануне по итогам встречи, в которой сборная России одержала победу над командой Испании, Игорь Акинфеев был назван лучшим игроком матча.Напомним, как это было. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. Исход встречи решила серия пенальти. Россияне забили испанцам четыре мяча, тогда как в ворота нашей сборной залетело только три. И этим мы обязаны именно нашему голкиперу. Кстати, что произошло в последние секунды матча, сначала не поняли даже болельщики со стажем. Показалось, что мяч просто улетел мимо ворот, но нет, его, буквально едва дотянувшись носком ноги, отбил Игорь Акинфеев, тем самым обеспечив нам победу.Как и во многих других российских городах, вчера после игры в Екатеринбурге прошли массовые шествия болельщиков.Теперь, в 1/4 финала мирового первенства, наша сборная встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.