Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


09:36 | 2.07.2018

rusdialog.ru

Жара: в Екатеринбурге обещают выше +30 градусов

В Екатеринбург пришла настоящая жара. Сегодня, 2 июля, синоптики обещают +28...+30 градусов, завтра +26...+28, а в среду +29...+31.

Вечером 2 июля и ночью 3 июля ожидаются небольшие дожди. 4 июля — без существенных осадков.

Жара начнет спадать с четверга. Также до 20 часов 3 июля действует предупреждение о смоге.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:34 | 2.07.2018
Компания «КНАУФ» готова к выводу производства в Кунгуре на полную мощность

12:21 | 2.07.2018
В Нижнем Тагиле подросток погиб под колёсами поезда

12:20 | 2.07.2018
В Екатеринбурге при пожаре погибла пожилая пара

11:59 | 2.07.2018
Кудрин видит в Екатеринбурге потенциального конкурента Москвы и Санкт-Петербурга

11:36 | 2.07.2018
Екатеринбуржец назвал сына Артемом Дзюбой

11:30 | 2.07.2018
Болельщики Екатеринбурга «канонизировали» Акинфеева

11:09 | 2.07.2018
Свердловская прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности ЧОП

10:50 | 2.07.2018
Метрополитенный коллапс случился в Екатеринбурге

10:27 | 2.07.2018
В Екатеринбурге ищут перевозчика для нового маршрута «Ж/д вокзал — Ретейл-парк (Солнечный)»

09:57 | 2.07.2018
Вчера на Щербакова на ходу загорелась Daewoo Nexia

09:36 | 2.07.2018
Жара: в Екатеринбурге обещают выше +30 градусов

09:09 | 2.07.2018
В Нижнем Тагиле в отношении директора УК возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты

01.07.2018

17:07 | 1.07.2018
С 1 июля тарифы ЖКХ в Свердловской области выросли на 7 %

15:54 | 1.07.2018
В Екатеринбурге в районе ЖБИ столкнулись два автомобиля

15:17 | 1.07.2018
В Прикамье неплательщика алиментов нашли по следам ботинок

15:15 | 1.07.2018
Пермским перевозчикам представили проект новой транспортной модели

15:11 | 1.07.2018
В Перми усилят меры воздействия на управляющие компании — должники

15:09 | 1.07.2018
В июне в Перми составлено 306 административных протоколов за нарушения правил благоустройства

15:07 | 1.07.2018
Выпускники Прикамья поучаствовали в многотысячном танце «Мир без границ»

14:42 | 1.07.2018
Администрация Екатеринбурга постановила снести самовольно построенные автосервис и кафе

14:27 | 1.07.2018
Красная луна опустилась на БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге

13:49 | 1.07.2018
В Екатеринбурге пять дней будет работать школа по правам человека

13:22 | 1.07.2018
Завтра, 2 июля, на месяц закроют вестибюль № 2, «ДК Лаврова», станции метро «Уралмаш»

12:55 | 1.07.2018
Престольный праздник встречают верующие в Боголюбской женской обители в селе Сарсы

12:34 | 1.07.2018
В свердловской колонии получили специальности разного профиля 125 человек

12:01 | 1.07.2018
Вчера во дворе дома в Екатеринбурге лежало тело мертвого мужчины

11:47 | 1.07.2018
Начало июля порадует теплом жителей Екатеринбурга

11:20 | 1.07.2018
Вчера вечером в Екатеринбурге горел мебельный цех

11:03 | 1.07.2018
На Эльмаше грузовая «ГАЗель» совершила таран на перекрёстке

30.06.2018

20:38 | 30.06.2018
Дизайнер из Екатеринбурга устроила скандал на шоу «Давай поженимся»

20:08 | 30.06.2018
Она возвысилась над руинами: недостроенная телебашня появилась в постапокалиптическом Екатеринбурге в онлайн-игре Crossout

19:40 | 30.06.2018
На выступлении в Екатеринбурге Noize MC устроил неожиданный перформанс, спев песню «Мы все умрём» из разбитого окна трамвая

19:14 | 30.06.2018
В Екатеринбурге появится улица в честь заслуженного учителя

16:46 | 30.06.2018
В Кировграде на пруду утонул молодой человек

15:11 | 30.06.2018
Евгений Куйвашев: «Организаторы «Ночи музыки» — молодцы. Екатеринбург, ты супер!»

13:43 | 30.06.2018
Жители Екатеринбурга одобрили проект строительства ледовой арены на месте разрушенной телебашни

13:40 | 30.06.2018
Иномарка снесла киоск с мороженым в Нижнем Тагиле

13:08 | 30.06.2018
В Екатеринбурге появится бульвар имени Евгения Боткина, который был расстрелян вместе с царской семьёй

13:01 | 30.06.2018
Суд не стал арестовывать экс-полицейского, в пьяном виде протаранившего группу молодёжи в Полевском

12:48 | 30.06.2018
В Екатеринбурге из-за ошалевших меломанов на Ural Music Night стихийно перекрыли проспект Ленина

12:21 | 30.06.2018
Мнение эксперта: после ЧМ-2018 Екатеринбург станет более узнаваемым городом

11:41 | 30.06.2018
В Екатеринбурге в фан-зоне для футбольных болельщиков выступит уральская группа «Курара»

11:17 | 30.06.2018
В Екатеринбурге яму на дороге залечили лопухом

11:12 | 30.06.2018
В Екатеринбурге в ДТП пострадали ребёнок и женщина

11:04 | 30.06.2018
Сборная Пермского края стала победителем I смены оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец»

10:47 | 30.06.2018
В аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку на одном двигателе самолёт «Уральских авиалиний»

29.06.2018

23:49 | 29.06.2018
Уголовное дело бывшего высокопоставленного борца с коррупцией будет рассматривать судья по делу экс-министра Александра Сидоренко

22:00 | 29.06.2018
«Единая Россия»: количество работающих и пенсионеров в Прикамье практически сравнялось

19:52 | 29.06.2018
В Свердловской области водитель рейсового автобуса умер за рулем

19:41 | 29.06.2018
Временные трибуны «Екатеринбург Арены» будут демонтированы только в 2019 году


Мы в соцсетях





Архив
«    Июль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 