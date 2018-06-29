Жара: в Екатеринбурге обещают выше +30 градусов

09:36 | 2.07.2018

rusdialog.ru

В Екатеринбург пришла настоящая жара. Сегодня, 2 июля, синоптики обещают +28...+30 градусов, завтра +26...+28, а в среду +29...+31.



Вечером 2 июля и ночью 3 июля ожидаются небольшие дожди. 4 июля — без существенных осадков.



Жара начнет спадать с четверга. Также до 20 часов 3 июля действует предупреждение о смоге.